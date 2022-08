Maxi rissa di Ferragosto in un lido a Pollica: denunciati 5 giovani napoletani (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, in collaborazione con il Reparto operativo-Nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno e con la stazione di Sant’Anastasia, hanno individuato e denunciato i responsabili della rissa di Ferragosto ad Acciaroli di Pollica presso un noto stabilimento balneare. Si tratta di 5 giovani provenienti dal Napoletano i quali, per futili motivi, hanno iniziato a spintonarsi sulla terrazza della struttura dove erano presenti tantissimi avventori che si stavano intrattenendo per festeggiare il Ferragosto. Improvvisamente gli spintoni, poi il tutto è proseguito e degenerato in rissa sulla spiaggia mentre molti clienti, spaventati, si allontanavano dal locale nel parapiglia generale. Pochi minuti e tutti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, in collaborazione con il Reparto operativo-Nucleo investigativo del comando provinciale di Salerno e con la stazione di Sant’Anastasia, hanno individuato e denunciato i responsabili delladiad Acciaroli dipresso un noto stabilimento balneare. Si tratta di 5provenienti dal Napoletano i quali, per futili motivi, hanno iniziato a spintonarsi sulla terrazza della struttura dove erano presenti tantissimi avventori che si stavano intrattenendo per festeggiare il. Improvvisamente gli spintoni, poi il tutto è proseguito e degenerato insulla spiaggia mentre molti clienti, spaventati, si allontanavano dal locale nel parapiglia generale. Pochi minuti e tutti ...

