Massimo 15 alunni per classe, assunzione dei precari, istruzione gratuita dal nido all’università. Il programma di Sinistra Italiana e Verdi [scarica PDF] (Di giovedì 18 agosto 2022) Verdi e Sinistra Italiana hanno presentato il programma elettorale in vista del voto del 25 settembre, dove i due partiti parteciperanno alleati, insieme con il Partito democratico. L'articolo Massimo 15 alunni per classe, assunzione dei precari, istruzione gratuita dal nido all’università. Il programma di Sinistra Italiana e Verdi scarica PDF . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 agosto 2022)hanno presentato ilelettorale in vista del voto del 25 settembre, dove i due partiti parteciperanno alleati, insieme con il Partito democratico. L'articolo15perdeidal. IldiPDF .

orizzontescuola : Massimo 15 alunni per classe, assunzione dei precari, istruzione gratuita dal nido all’università. Il programma di… - Frances78389957 : @giuliocavalli @unione_popolare Su certi punti ci sarebbe da rispondere ' e grazie al c***o'. Chi non vorrebbe aume… - uagna_geo : @BarbascuraX è ora di basta ai soldi, mi piacevi di più prima quando facevi 5 video al giorno lavorando 20 ore ma p… - strina_massimo : RT @costa_costa1967: Io non voglio essere complottista, voglio stare ai fatti. Ma quando vedi che un signore (Schwab) organizza un'accademi… - Geostudiolab : Caro @EnricoLetta, ti scrivo con quella sicurezza di un amico che sa in cuor suo che non verrà letto. Ho bisogno di… -