Maserati Granturismo Folgore | GT elettrica in anteprima a Pebble Beach

LayecChristophe : RT @ItaliAuto: #Maserati ???? Granturismo S Forgiato © art.branipick - Auto21news : Maserati non poteva 'scegliere' un periodo migliore di quello attuale, così caratterizzato da temporali e fulmini,… - F1ingenerale_ : Maserati GranTurismo Folgore: senza veli a Pebble Beach - infoiteconomia : Maserati GranTurismo Folgore: l'elettrica è alla Monterey Car Week - ilmessaggeroit : Maserati GranTurismo Folgore, l'eleganza elettrica del Tridente gira senza veli a Pebble Beach -

Folgore , la versione elettrica della nuova GT del Tridente farà il suo esordio in anteprima alla Monterey Car Week a Pebble Beach . Si tratta di un esordio informale, portata in ...La prossima novità dellasarà la nuova, una coupé a due porte che verrà presentata nei prossimi mesi in versione elettrica, la Folgore . Per mostrare in anteprima la sua nuova creatura, il Tridente ha ...Attesa nell'autunno del 2022, la Maserati GranTurismo Folgore si fa vedere senza veli a Pebble Beach in occasione del Monterey Car Week.La versione elettrica della nuova Maserati GranTurismo è stata "beccata" in anteprima poco prima del Concorso d'Eleganza di Pebble Beach. Questa settimana andrà in scena il tanto atteso Concorso d’Ele ...