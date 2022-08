Martina Franca: tamponamento fra più veicoli, vari feriti Strada statale 172 verso Taranto (Di giovedì 18 agosto 2022) Incidente sulla Strada statale 172 in territorio di Martina Franca. varie auto coinvolte e vari feriti nel tamponamento a catena, stando a prime informazioni. L'articolo Martina Franca: tamponamento fra più veicoli, vari feriti <small class="subtitle">Strada statale 172 verso Taranto</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 18 agosto 2022) Incidente sulla172 in territorio die auto coinvolte enela catena, stando a prime informazioni. L'articolofra più 172 proviene da Noi Notizie..

CasaLettori : RT @alone73x1: #ZampilliDiParole #CasaLettori Per quanto uno si sforzi di vivere una sola vita, gli altri ce ne vedranno dentro altre mill… - OstuniNews : Festival dei sensi, la XIII edizione dal 18 al 21 agosto tra Ostuni, Martina Franca, Cisternino e Locorotondo - - alone73x1 : #ZampilliDiParole #CasaLettori Per quanto uno si sforzi di vivere una sola vita, gli altri ce ne vedranno dentro a… - PagSrl : @rossbrescia @AlessiaLautone I segreti di Martina Franca restano nell'armadio! ??? - NoiNotizie : Torre dell'Orso e Porto Cesareo: malori in spiaggia, morti 72enne di Martina Franca (#Taranto) e 54enne di Sternati… -