Marina di Camerota | la guardia costiera ‘libera’ la spiaggia dagli ombrelloni abusivi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBlitz dellae della polizia locale didiin località Pineta. La capitaneria e i caschi bianchi hanno liberato l’arenile dall’occupazione abusiva die attrezzature varie lasciate incustodite. «Ringrazio i militari e le forze dell’ordine intervenute sia per il sequestro avvenuto in mattinata che per lo sgombero di tende e campeggiatori– ha dichiarato Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di-. La task force voluta fortemente da questa amministrazione è impegnata anche nel controllo dell’imposta di soggiorno e per garantire ordine e sicurezza. Le attività messe in campo soprattutto nel periodo di maggiore affluenza, rientrano in una più vasta operazione per alzare sempre di più la ...