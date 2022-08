Marchetti: “Il Napoli ha preso il suo Kantè, che affare. Anche l’Inter lo cercava… (Di giovedì 18 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. NDOMBELE-Napoli. Il giornalista di Sky Luca Marchetti applaude il Napoli per l’acquisto di Tanguy Ndombele. Nell’Intervento odierno ai microfoni di Radio Marte, egli dichiara: “Tanguy Ndombele è un centrocampista alla N’Golo Kanté: non a caso, il Tottenham l’ha pagato 68 milioni. Il francese è un giocatore che, da solo, riesce a tenere in piedi la mediana. Anche l’Inter era innamorata di lui, ma costava troppo, quando dal Lione si trasferì in Inghilterra. Per il Napoli – ha proseguito Marchetti – è un grande affare: se ritrova la quantità che ha sempre avuto fino all’anno scorso, può essere un acquisto molto importante”. “Antonio Conte è sempre deciso nelle sue scelte e lo ha dato via, ma ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 18 agosto 2022) CALCIOMERCATO. NDOMBELE-. Il giornalista di Sky Lucaapplaude ilper l’acquisto di Tanguy Ndombele. Nelvento odierno ai microfoni di Radio Marte, egli dichiara: “Tanguy Ndombele è un centrocampista alla N’Golo Kanté: non a caso, il Tottenham l’ha pagato 68 milioni. Il francese è un giocatore che, da solo, riesce a tenere in piedi la mediana.era innamorata di lui, ma costava troppo, quando dal Lione si trasferì in Inghilterra. Per il– ha proseguito– è un grande: se ritrova la quantità che ha sempre avuto fino all’anno scorso, può essere un acquisto molto importante”. “Antonio Conte è sempre deciso nelle sue scelte e lo ha dato via, ma ...

napolipiucom : Marchetti: 'Il Napoli ha preso il suo Kantè, che affare. Anche l'Inter lo cercava... #CalcioNapoli #Calciomercato… - SiamoPartenopei : Sky, Marchetti: 'Napoli doppio colpo (e non finisce)' - infoitsport : Sky, Marchetti: 'Napoli doppio colpo (e non finisce)' - NapoliAddict : Sky, Marchetti: 'Napoli doppio colpo (e non finisce)' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Tutto Napoli - tuttonapoli : Sky, Marchetti: 'Napoli doppio colpo (e non finisce)' -