Marcell Jacobs svela un retroscena sui 100 metri: “C’era aria pesante, prima della gara gli inglesi hanno cercato di intimorirmi” (Di giovedì 18 agosto 2022) “prima della gara, gli inglesi hanno cercato di darmi qualche spallatina, così per intimorirmi”. Marcell Jacobs, fresco vincitore del titolo europeo sui 100 metri, ha risposto così in un’intervista rilasciata a Repubblica, durante la quale ha svelato che a Monaco prima della finale “l’atmosfera nella call room era pesante“. Il velocista campione olimpico ha poi specificato: “Però alla fine si sono complimentati, Hughes si è avvicinato e mi ha detto: ho molto rispetto per te. Non ho mai avuto problemi di credibilità con gli altri sprinter, a dubitare di me è stata l’anno scorso la stampa inglese, non gli atleti”. Media britannici che dopo il trionfo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) “, glidi darmi qualche spallatina, così per”., fresco vincitore del titolo europeo sui 100, ha risposto così in un’intervista rilasciata a Repubblica, durante la quale hato che a Monacofinale “l’atmosfera nella call room era“. Il velocista campione olimpico ha poi specificato: “Però alla fine si sono complimentati, Hughes si è avvicinato e mi ha detto: ho molto rispetto per te. Non ho mai avuto problemi di credibilità con gli altri sprinter, a dubitare di me è stata l’anno scorso la stampa inglese, non gli atleti”. Media britannici che dopo il trionfo ...

Eurosport_IT : JACOBS È TORNATO! OROOOOOOOOOOOOOOOOOO PER LUI ?????? Marcell vince la gara con il tempo di 9' 95 e si laurea nuovo ca… - ItaliaTeam_it : ???????? ???? ?????????? ? Marcell Jacobs CAMPIONE D'EUROPA nei 100 metri con il crono di 9.95! #ItaliaTeam | #Munich2022 |… - sportface2016 : +++MARCELL #JACOBS CAMPIONE D'EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, ANCORA LUIIIIII: PANDEMONIO AZZURRO ANCHE A MONACO++++ #Athletics - fattoquotidiano : Marcell Jacobs svela un retroscena sui 100 metri: “C’era aria pesante, prima della gara gli inglesi hanno cercato d… - EstevezFlorent : RT @abuongi: #Atletica #munich22 Here it is @crazylongjumper Marcell Jacobs’s new gold medal Ecco la nuova medaglia d’oro di Marcell Jacob… -