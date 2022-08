Manchester United, ten Hag già a rischio esonero: crolla la quota del sostituto (Di giovedì 18 agosto 2022) L’inizio di stagione in casa Manchester United è stato shock. La Premier League ha già regalato scossoni, i Red Devils sono ancora bloccati a zero punti in classifica e le prospettive per il futuro non sono di certo positive. Cristiano Ronaldo e compagni sono stati sconfitti da due squadre in lotta per la salvezza, il Brighton e il Brentford, in particolar modo l’ultima partita si è conclusa sul risultato di 4-0. La squadra non sembra competitiva dal punto di vista tecnico, in più si sono riscontrati i primi problemi anche sotto l’aspetto tattico. Nel mirino è finito anche l’allenatore ten Hag, l’olandese è già sulla graticola. I bookmakers iniziano a quotare l’esonero dell’ex Ajax, addirittura alcune giocate sono state già pagate. crolla anche la quota del possibile ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) L’inizio di stagione in casaè stato shock. La Premier League ha già regalato scossoni, i Red Devils sono ancora bloccati a zero punti in classifica e le prospettive per il futuro non sono di certo positive. Cristiano Ronaldo e compagni sono stati sconfitti da due squadre in lotta per la salvezza, il Brighton e il Brentford, in particolar modo l’ultima partita si è conclusa sul risultato di 4-0. La squadra non sembra competitiva dal punto di vista tecnico, in più si sono riscontrati i primi problemi anche sotto l’aspetto tattico. Nel mirino è finito anche l’allenatore ten Hag, l’olandese è già sulla graticola. I bookmakers iniziano are l’dell’ex Ajax, addirittura alcune giocate sono state già pagate.anche ladel possibile ...

gippu1 : Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite '… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Salta il trasferimento di #Rabiot al Manchester United: troppo alte le richieste del francese - tancredipalmeri : Il Manchester United ha offerto 18 milioni all'anno a Casemiro! Se accettasse, diventerebbe il quarto giocatore pi… - Jeky655321 : A tutti quelli che han dato ragione a quel somaro coi ricci e han detto che 'loro' non sarebbero stati disposti ad… - CalcioWeb : #TenHag è già sulla graticola: il nome dell'eventuale sostituto al #ManchesterUnited -