Manchester United, l'offerta choc a Casemiro: 20 milioni a stagione (Di giovedì 18 agosto 2022) La BBC informa dell'offerta clamorosa che il Manchester United ha presentato al brasiliano Casemiro. Il calciatore classe '92 ha fatto... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) La BBC informa dell'clamorosa che ilha presentato al brasiliano. Il calciatore classe '92 ha fatto...

gippu1 : Cresce in me la curiosità per saperne di più sulle richieste al Manchester United della signora #Rabiot, definite '… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Salta il trasferimento di #Rabiot al Manchester United: troppo alte le richieste del francese - EnricoTurcato : Il Manchester United che cerca giocatori a caso di qua e di là, in preda alla disperazione, offrendo cifre fuori me… - MARCO196913 : RT @86_longo: Saltata definitivamente la trattativa per Rabiot al Manchester United ( che ora tratta Caicedo e Casemiro). Per Paredes si a… - infoitsport : Rabiot Manchester United, trattativa saltata. La situazione -