Manchester United, Casemiro tentato dall’offerta (Di giovedì 18 agosto 2022) Casemiro sta valutando attentamente la ricca offerta del Manchester United: 18 milioni all’anno fino al 2026 Il Manchester United fa sul serio per Casemiro e lui ascolta e medita sulla ricca offerta dei Red Devils. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista brasiliano del Real Madrid sarebbe tentato dall’offerta di 18 milioni all’anno fino al 2026. A breve avrà un colloquio con Carlo Ancelotti per discutere del suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022)sta valutando attentamente la ricca offerta del: 18 milioni all’anno fino al 2026 Ilfa sul serio pere lui ascolta e medita sulla ricca offerta dei Red Devils. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista brasiliano del Real Madrid sarebbedi 18 milioni all’anno fino al 2026. A breve avrà un colloquio con Carlo Ancelotti per discutere del suo futuro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

