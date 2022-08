Manchester United, assalto a Casemiro: super offerta al centrocampista (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Manchester United spinge per Casemiro: la BBC riporta la clamorosa offerta dei Red Devils al centrocampista brasiliano Rinforzare il centrocampo è la prima esigenza di Ten Hag dopo la partenza choc in Premier. E per farlo, il Manchester United ha in mente un nome solo, quello di Casemiro del Real Madrid. Secondo la BBC gli inglesi avrebbero presentato al giocatore un’offerta da 10 milioni netti a stagione e sarebbe in corso una riflessione del brasiliano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilspinge per: la BBC riporta la clamorosadei Red Devils albrasiliano Rinforzare il centrocampo è la prima esigenza di Ten Hag dopo la partenza choc in Premier. E per farlo, ilha in mente un nome solo, quello didel Real Madrid. Secondo la BBC gli inglesi avrebbero presentato al giocatore un’da 10 milioni netti a stagione e sarebbe in corso una riflessione del brasiliano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

