Maltempo, una gru crolla su villette a schiera nel Ferrarese: nessun ferito

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri: "nessun ferito. Pronti a trovare una soluzione immediata alle famiglie". Danni ingenti a Bondeno e nella bassa modenese: tetti scoperchiati, auto e linee elettriche danneggiate, alberi caduti

