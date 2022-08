Maltempo Toscana: esteso allerta giallo per temporali forti e rischio idrogeologico fino alle 20 del 19 agosto. 100 evacuati a Massa e Carrara (Di giovedì 18 agosto 2022) esteso fino alle 20 di domani, 19 agosto, il codice giallo già attivo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e per temporali forti. Lo comunica la Sala operativa della protezione civile regionale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 agosto 2022)20 di domani, 19, il codicegià attivo per-idraulico del reticolo minore e per. Lo comunica la Sala operativa della protezione civile regionale L'articolo proviene da Firenze Post.

SkyTG24 : Paura per il #maltempo a #Piombino, in #Toscana, dopo che le raffiche di vento hanno travolto con violenza le cabin… - Agenzia_Ansa : Due morti in Toscana per il maltempo: a Lucca e a Carrara. In ambedue i casi si tratta di persone colpite da alberi… - vigilidelfuoco : #Maltempo anche in #Toscana e #Liguria, colpite particolarmente Massa Carrara, Lucca (video), La Spezia e il Levant… - 68Ocram : RT @aboubakar_soum: Dolore per le vittime del maltempo, sentite condoglianze alle famiglie e vicinanza alla Toscana, Emilia Romagna, Liguri… - SIENANEWS : Danni da maltempo a Siena, Giani firma lo stato d'emergenza regionale -