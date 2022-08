(Di giovedì 18 agosto 2022) Nonostante i rovesci della notte siano stati inferiori al previsto, il calo delle temperature ha assicurato un risveglio come non si vedeva da tempo ind', con le cime più alte coperte da ...

AnsaValledAosta : Maltempo: calo temperature in Vda, Cervino imbiancato. Nessun danno, quota neve scende a 2.800 metri #ANSA - gazzettamodena : Maltempo:danni nel Ferrarese, gru cade su villette a schiera nessun ferito. Tromba d'aria su Bondeno - simcopter : RT @Ansa_ER: Maltempo:danni nel Ferrarese, gru cade su villette a schiera. A Boara di Ferrara, nessun ferito. Tromba d'aria su Bondeno #ANS… - Ansa_ER : Maltempo:danni nel Ferrarese, gru cade su villette a schiera. A Boara di Ferrara, nessun ferito. Tromba d'aria su B… - RadioGoldAl : Temporali e maltempo: temperature già ma nessun grosso disagio -

Agenzia ANSA

Una gru è caduta per ilsu alcune villette a schiera a Boara , una frazione di Ferrara. Due abitazioni risultano inagibili maferito. 'I soccorsi sono già sul posto per le operazioni ...danno è stato segnalato a causa del. Ieri pomeriggio le precipitazioni si sono concentrate nella bassa valle del Lys - sino ad ora sono stati cumulati circa 100 mm - mentre nella ... Maltempo: nessun danno in Valle d'Aosta, Cervino imbiancato GENOVA, 18 AGO - «Sono in collegamento costante con la sala operativa della nostra Protezione Civile per tutti gli aggiornamenti sull'ondata di maltempo che si è abbattuta ... «Fortunatamente - ha ...In Liguria Il maltempo, che ha provocato ingenti danni nel Tigullio, si sta spostando nello Spezzino. A Ortonovo, vicino a Luni (La Spezia) sono segnalate case ...