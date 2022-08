Maltempo nel Ferrarese | una gru crolla su villette a schiera a Boara Danni ingenti a Bondeno

Agenzia_Ansa : Il maltempo flagella l'Italia. Cagliari allagata, le serre distrutte nel sud dell'isola. Ancora allerta in Campania… - JOvincello95 : RT @localteamtv: Maltempo a Bondeno, nel Ferrarese: danni a Coop, tetti, cimitero, parco giochi, alberi abbattuti, segnaletica divelta #b… - JOvincello95 : RT @localteamtv: Maltempo, temporali, forti raffiche di vento provocano danni ingenti a Bondeno, nel Ferrarese #bondeno #maltempo #temporal… - localteamtv : Maltempo a Bondeno, nel Ferrarese: danni a Coop, tetti, cimitero, parco giochi, alberi abbattuti, segnaletica divel… - SilvanoSalviato : RT @localteamtv: Maltempo, danneggiato Santuario della Madonna della Pioppa nel Ferrarese #madonnadellapioppa #maltempo #localteam https://… -

il Resto del Carlino

Danni ingenti sono stati provocati dal temporale di ieri sera nella Bassa modenese eferrarese, dove è stata particolaermente colpita la zona di Bondeno: tetti scoperchiati, alberi caduti. Un ......caldo e temporale oggirosso Palermo arancione in altre otto città allerta arancione per il...e provvedimenti di entrata in vigore del divieto di aborto nello stato dopo la sesta settimana... Maltempo a Ferrara: vento forte, pioggia e grandine. La conta dei danni La circolazione ferroviaria è sospesa tra Chiavari e Sestri Levante a causa degli effetti della mareggiata in corso.ITALIA – Previsti 45°C in Sicilia e nubifragi al Nord. Un’area perturbata di origine atlantica, infatti, sta raggiungendo il nostro Paese, determinando un progressivo sensibile peggioramento sul nord ...