Maltempo, Liguria e Toscana le regioni più colpite: 2 morti – I video (Di giovedì 18 agosto 2022) Pioggia, grandine e forte vento che si stanno abbattendo sul centro-nord dell’Italia oggi, 18 agosto, hanno già creato numerosi disagi. Le regioni finora più colpite sono la zona del Levante di Genova e La Spezia, in Liguria, e la costa nord della Toscana, dove sono morte due persone (una a Massa e una a Lucca), entrambe colpite da alberi. 150 gli interventi svolti finora dai vigili del fuoco. Sulla Versilia si è abbattuta una tromba d’aria da 130 km/h, che ha spazzato via sdraio e ombrelloni. A Massa Carrara un uomo addetto alla manutenzione è rimasto ferito all’interno di un deposito dei bus, colpito alla testa da materiali, oggetti e detriti sollevati dal vento che ha scoperchiato una parte del tetto, divelto le porte e rotto i vetri di tre pullman. L’uomo è cosciente, ma è stato portato al pronto ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) Pioggia, grandine e forte vento che si stanno abbattendo sul centro-nord dell’Italia oggi, 18 agosto, hanno già creato numerosi disagi. Lefinora piùsono la zona del Levante di Genova e La Spezia, in, e la costa nord della, dove sono morte due persone (una a Massa e una a Lucca), entrambeda alberi. 150 gli interventi svolti finora dai vigili del fuoco. Sulla Versilia si è abbattuta una tromba d’aria da 130 km/h, che ha spazzato via sdraio e ombrelloni. A Massa Carrara un uomo addetto alla manutenzione è rimasto ferito all’interno di un deposito dei bus, colpito alla testa da materiali, oggetti e detriti sollevati dal vento che ha scoperchiato una parte del tetto, divelto le porte e rotto i vetri di tre pullman. L’uomo è cosciente, ma è stato portato al pronto ...

Agenzia_Ansa : Una violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia,… - MediasetTgcom24 : Maltempo in Toscana: due morti a Lucca e Carrara | Tromba d'aria anche in Liguria | Danni in Emilia e allerta in Lo… - vigilidelfuoco : #Maltempo anche in #Toscana e #Liguria, colpite particolarmente Massa Carrara, Lucca (video), La Spezia e il Levant… - ItaliaNotizie24 : Maltempo, in Liguria danni per grandine e trombe d’aria - Labellasospesa : RT @MediasetTgcom24: Maltempo in Toscana: due morti a Lucca e Carrara | Tromba d'aria anche in Liguria | Danni in Emilia e allerta in Lomba… -