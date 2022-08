MALTEMPO : Ingenti danni in Liguria: il Golfo Tigullio devastato dalla forza del vento (Di giovedì 18 agosto 2022) L'allerta gialla per temporali era stata emanata con largo anticipo ieri dall'Arpal Liguria e probabilmente, l'orario poco dopo l'alba ha impedito che, nella conta dei danni potesse essere funestata ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 18 agosto 2022) L'allerta gialla per temporali era stata emanata con largo anticipo ieri dall'Arpale probabilmente, l'orario poco dopo l'alba ha impedito che, nella conta deipotesse essere funestata ...

RaiNews : Un temporale con forti raffiche di vento ha causato danni ingenti a Bondeno, nel Ferrarese: l'insegna di un superme… - fanpage : Bomba d'acqua in Liguria, danni ingenti sul litorale - AndreaMarcucci : Sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale in #Toscana, va sostenuta la tempestiva richiesta del presidente… - emmeu9 : RT @localteamtv: Maltempo Marina di Carrara: alberi caduti e danni ingenti #Maltempo #MarinadiCarrara #localteam - dario_dioni : RT @AndreaMarcucci: Sia dichiarato lo stato di emergenza nazionale in #Toscana, va sostenuta la tempestiva richiesta del presidente @Eugeni… -