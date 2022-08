Maltempo in Liguria, venti fino a 120km/h e grandine sul Tigullio orientale. FOTO (Di giovedì 18 agosto 2022) Sospesa la circolazione dei treni tra Chiavari e Sestri Levante per danni alla rete elettrica. Alcune cabine di stabilimenti balneari sono finite sulla linea ferroviaria. A Chiavari e Sestri tetti scoperchiati, allagamenti e auto danneggiate. Nello Spezzino la grandine ha rotto vetri delle case, distrutto alberi da frutto, orti e coltivazioni. La sindaca di Sestri: "Ci stiamo attivando per richiedere lo stato di calamità data la straordinaria entità dei danni" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 agosto 2022) Sospesa la circolazione dei treni tra Chiavari e Sestri Levante per danni alla rete elettrica. Alcune cabine di stabilimenti balneari sono finite sulla linea ferroviaria. A Chiavari e Sestri tetti scoperchiati, allagamenti e auto danneggiate. Nello Spezzino laha rotto vetri delle case, distrutto alberi da frutto, orti e coltivazioni. La sindaca di Sestri: "Ci stiamo attivando per richiedere lo stato di calamità data la straordinaria entità dei danni"

Agenzia_Ansa : Una violenta mareggiata che si è abbattuta sulla costa tra Chiavari e Sestri Levante, sulla linea Genova-La Spezia,… - fanpage : Bomba d'acqua in Liguria, danni ingenti sul litorale - stefaniabecheru : Dalla Liguria è arrivato in Toscana. Vola tutto #maltempo - BabboleoNews : #Maltempo in #Liguria, la sindaca di #SestriLevante Valentina Ghio annuncia: 'Stabilimenti balneari, attività e abi… - Italian : Forte maltempo al Nord. Trombe d'aria in Liguria e nel Ferrarese. Pachi chiusi a Milano -