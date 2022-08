Maltempo: grandine ed alluvione a Bardi (Parma) | video (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Maltempo se in Versilia è stato soprattutto una violentissima tromba d'aria in altre zone del centro si è manifestato con violentissimi temporali. Qui siamo a Bardi, nei pressi di Parma. La tempesta ha scaricato per decine di minuti grandine e acqua che hanno trasformato le strade in fiumi Leggi su panorama (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilse in Versilia è stato soprattutto una violentissima tromba d'aria in altre zone del centro si è manifestato con violentissimi temporali. Qui siamo a, nei pressi di. La tempesta ha scaricato per decine di minutie acqua che hanno trasformato le strade in fiumi

Agenzia_Ansa : Parchi chiusi a Milano. Danni nel Ferrarese dove una gru è caduta su delle villette a schiera. Tromba d'aria su Bon… - SkyTG24 : Maltempo in Liguria, venti fino a 120km/h e grandine sul Tigullio orientale. FOTO - fanpage : Bomba d'acqua in Liguria, danni ingenti sul litorale - persempre_news : #18agosto #Maltempo #temporali #Liguria #Turismo Maltempo, intensa grandine e violenti mareggiate sulle coste del… - Apollo_MX5 : RT @ultimenotizie: Una forte ondata di #maltempo si sta abbattendo sul Nord Italia. Pioggia, grandine e forte vento in #Toscana e Liguria.… -