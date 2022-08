Maltempo, due morti in Toscana. A Venezia danni al campanile di San Marco (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI. - Due morti, numerosi feriti (18 queli accertati), danni e disagi in diverse zone del Centro - Nord, Toscana in particolare. Il Maltempo colpisce mezza Italia, con piogge e trombe d'aria, mentre al Sud si registra il ritorno del grande caldo con temperature vicine ai 40 gradi. Situazione drammatica in Toscana, con un bilancio (provvisorio) di due morti e diciotto feriti. L'ondata di Maltempo si è abbattuta sulla zona costiera e nell'entroterra settentrionale, colpendo diversi comuni. A Sorbano del Giudice (in provincia di Lucca) è deceduto un uomo travolto da un albero. Al Parco La Malfa a Carrara un altro albero è caduto addosso a una donna, che è deceduta. Al Camping Italia a Marina di Massa 4 feriti, sempre per caduta di alberi. Nel comune di Barga un tetto è ... Leggi su agi (Di giovedì 18 agosto 2022) AGI. - Due, numerosi feriti (18 queli accertati),e disagi in diverse zone del Centro - Nord,in particolare. Ilcolpisce mezza Italia, con piogge e trombe d'aria, mentre al Sud si registra il ritorno del grande caldo con temperature vicine ai 40 gradi. Situazione drammatica in, con un bilancio (provvisorio) di duee diciotto feriti. L'ondata disi è abbattuta sulla zona costiera e nell'entroterra settentrionale, colpendo diversi comuni. A Sorbano del Giudice (in provincia di Lucca) è deceduto un uomo travolto da un albero. Al Parco La Malfa a Carrara un altro albero è caduto addosso a una donna, che è deceduta. Al Camping Italia a Marina di Massa 4 feriti, sempre per caduta di alberi. Nel comune di Barga un tetto è ...

