Maltempo al Centro Nord, dalla Liguria alla Toscana: nubifragi e danni. FOTO (Di giovedì 18 agosto 2022) Sospesa la circolazione dei treni sulla tratta Genova-La Spezia per danni alla rete elettrica: alcune cabine di stabilimenti balneari sono finite sulla linea ferroviaria. A Chiavari e Sestri tetti scoperchiati, allagamenti e auto danneggiate. Nel Ferrarese una gru è caduta su alcune villete a schiera. A Massa un uomo è rimasto ferito dopo che una troba d'aria ha scoperchiato un deposito di bus Leggi su tg24.sky (Di giovedì 18 agosto 2022) Sospesa la circolazione dei treni sulla tratta Genova-La Spezia perrete elettrica: alcune cabine di stabilimenti balneari sono finite sulla linea ferroviaria. A Chiavari e Sestri tetti scoperchiati,gamenti e auto danneggiate. Nel Ferrarese una gru è caduta su alcune villete a schiera. A Massa un uomo è rimasto ferito dopo che una troba d'aria ha scoperchiato un deposito di bus

