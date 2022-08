Maltempo, a Piombino la furia del vento scaraventa in aria le cabine di una ruota panoramica – Il video (Di giovedì 18 agosto 2022) La furia di vento e pioggia è stata implacabile giovedì 18 agosto, quando soprattutto il Centro Nord Italia è stato colpito da violenti nubifragi. In un paio di casi, con conseguenze mortali. In Toscana, a Sorbano del Giudice (Lucca), un uomo è stato travolto dal tronco di un albero sradicato dal vento. A Carrara, invece, è stata una donna a morire colpita da un albero al Parco La Malfa. I danni del Maltempo hanno interessato anche Piombino, in provincia di Livorno. Qui il vento si è abbattuto su una ruota panoramica, danneggiandone le cabine. In questo video, circolato su diversi social, si vede la giostra girare a una velocità inaudita, spinta delle violente raffiche di vento. L’intensità della ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) Ladie pioggia è stata implacabile giovedì 18 agosto, quando soprattutto il Centro Nord Italia è stato colpito da violenti nubifragi. In un paio di casi, con conseguenze mortali. In Toscana, a Sorbano del Giudice (Lucca), un uomo è stato travolto dal tronco di un albero sradicato dal. A Carrara, invece, è stata una donna a morire colpita da un albero al Parco La Malfa. I danni delhanno interessato anche, in provincia di Livorno. Qui ilsi è abbattuto su una, danneggiandone le. In questo, circolato su diversi social, si vede la giostra girare a una velocità inaudita, spinta delle violente raffiche di. L’intensità della ...

