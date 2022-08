Malinovskyi lascia l’Atalanta | la moglie | “il motivo è serio” | scambio col Marsiglia

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 agosto 2022) E’ finita l’avventura di Ruslancon la maglia del, il calciatore ha già preparato la valigia perre l’Italia. Si è confermato un calciatore molto interessante, in grado di disimpegnarsi bene in tanti ruoli. L’annuncio dell’addio è arrivato direttamente dalla, attraverso un messaggio pubblicato sui profili social. “Bergamo è casa nostra, ma il calcio e la vita sono uniti: se Ruslan non può restare al, bisogna trovare un’altra soluzione. Abbiamo comprato casa due anni fa e adesso ci siamo trasferiti. Non c’è niente di più importante della famiglia e della carriera di Ruslan e per noi è un vero peccato, tuttavia la vita del calcio è questa. Deve pensare al suo futuro come calciatore professionista”. “Noi qui siamo felici. Non eravamo pronti per dover cambiare ...