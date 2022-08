M5S, candidati ‘al buio’: vincenti parlamentarie non sanno posizione (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – I risultati delle parlamentarie del Movimento 5 stelle non sono ancora stati resi noti, ma i primi classificati, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sono stati convocati per firmare l’accettazione della candidatura. Avviene in Calabria, dove però agli aspiranti candidati non è stata comunicata la posizione che eventualmente occuperanno nelle liste del Movimento: se saranno, cioè, candidati o supplenti, ossia riserve in caso qualcuno si ritiri, e soprattutto se occuperanno le prime posizioni della lista bloccata, o una posizione defilata, che dà pochissime possibilità di essere eletti. La graduatoria, stilata in base alla quantità di voti ricevuti alle parlamentarie, determina infatti l’ordine all’interno della lista. A meno che non arrivi qualcuno dei 15 nomi del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – I risultati delledel Movimento 5 stelle non sono ancora stati resi noti, ma i primi classificati, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sono stati convocati per firmare l’accettazione della candidatura. Avviene in Calabria, dove però agli aspirantinon è stata comunicata lache eventualmente occuperanno nelle liste del Movimento: se saranno, cioè,o supplenti, ossia riserve in caso qualcuno si ritiri, e soprattutto se occuperanno le prime posizioni della lista bloccata, o unadefilata, che dà pochissime possibilità di essere eletti. La graduatoria, stilata in base alla quantità di voti ricevuti alle, determina infatti l’ordine all’interno della lista. A meno che non arrivi qualcuno dei 15 nomi del ...

