Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Emanuele Giacoia, volto storico di 90° Minuto (Di giovedì 18 agosto 2022) A 93 anni è venuto a mancare Emanuele Giacoia, storica figura di Novantesimo Minuto e per anni volto del Catanzaro per la celebre trasmissione... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022) A 93 anni è venuto a mancare, storica figura di Novantesimoe per annidel Catanzaro per la celebre trasmissione...

