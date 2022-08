L'ultima vergogna su Giorgia Meloni: la foto horror, come è successo ai manifesti | Guarda (Di giovedì 18 agosto 2022) Giorgia Meloni a testa in giù. È sempre la solita solfa: stavolta è capitato a Treviso, con un manifesto elettorale raffigurante la leader di Fratelli d'Italia che è stato esposto capovolto per fare un richiamo al fascismo, e in particolare a Mussolini. A denunciare quanto avvenuto è Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, eletto tra le file di Fratelli d'Italia e tra i punti di riferimento di FdI in Veneto. “Non accetto questo trattamento da nessuno - ha tuonato in un post pubblicato su Facebook - da destra a sinistra. Figurarsi se si tratta di Giorgia Meloni. Perché a tutto c'è un limite. In questi anni Giorgia Meloni ha ricevuto insulti di qualunque tipo da giornalisti, da attrici, da avversari e chissà da quanti altri che si definiscono ‘democratici'. È stata offesa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022)a testa in giù. È sempre la solita solfa: stavolta è capitato a Treviso, con un manifesto elettorale raffigurante la leader di Fratelli d'Italia che è stato esposto capovolto per fare un richiamo al fascismo, e in particolare a Mussolini. A denunciare quanto avvenuto è Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna, eletto tra le file di Fratelli d'Italia e tra i punti di riferimento di FdI in Veneto. “Non accetto questo trattamento da nessuno - ha tuonato in un post pubblicato su Facebook - da destra a sinistra. Figurarsi se si tratta di. Perché a tutto c'è un limite. In questi anniha ricevuto insulti di qualunque tipo da giornalisti, da attrici, da avversari e chissà da quanti altri che si definiscono ‘democratici'. È stata offesa ...

