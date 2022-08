LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Tocci e Marsaglia puntano la finale dal metro (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 10.01: Un ottimo avvio di Giovanni Tocci. Un bellissimo doppio e mezzo avanti carpiato per il calabrese che ottiene 61.10 (coefficiente basso, ma volti alti). 10.00: Comincia la gara con il super favorito Jack Laugher. Il britannico ottiene 63 punti con il primo tuffo. 9.53: Questi invece i Tuffi di Lorenzo Marsaglia – doppio e mezzo ritornato raggruppato – uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo – doppio e mezzo rovesciato raggruppato – doppio e mezzo indietro raggruppato – triplo e mezzo avanti raggruppato – doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato 9.51: I Tuffi di Giovanni ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 10.01: Un ottimo avvio di Giovanni. Un bellissimo doppio e mezzo avanti carpiato per il calabrese che ottiene 61.10 (coefficiente basso, ma volti alti). 10.00: Comincia la gara con il super favorito Jack Laugher. Il britannico ottiene 63 punti con il primo tuffo. 9.53: Questi invece idi Lorenzo– doppio e mezzo ritornato raggruppato – uno e mezzo rovesciato con due avvitamenti e mezzo – doppio e mezzo rovesciato raggruppato – doppio e mezzo indietro raggruppato – triplo e mezzo avanti raggruppato – doppio e mezzo avanti con un avvitamento carpiato 9.51: Idi Giovanni ...

