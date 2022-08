LIVE Italia-Usa 2-3 volley, amichevole in DIRETTA: prove generali di Mondiale nel test match durato 5 set (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:32 Termina qui anche la nostra DIRETTA LIVE scritta dell’amichevole tra Italia ed USA. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una serena buona notte. 23:31 Sabato l’Italia tornerà in campo contro il Giappone. Ricordiamo che le tre squadre partecipanti al triangolare di Cuneo si sono accordate in modo tale da disputare 5 set a prescindere dal risultato. 23:29 Si conclude qui la prima amichevole del triangolare di Cuneo. Italia che ha reagito con i giovani dopo l’iniziale 0-3 in cui gli Stati Uniti non hanno lasciato respiro agli azzurri con le giocate di DeFalco, Christenson, ed Anderson. Coach Fefè De Giorgi ha fatto ruotare tutti i suoi uomini trovando ottime ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:32 Termina qui anche la nostrascritta dell’traed USA. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una serena buona notte. 23:31 Sabato l’tornerà in campo contro il Giappone. Ricordiamo che le tre squadre partecipanti al triangolare di Cuneo si sono accordate in modo tale da disputare 5 set a prescindere dal risultato. 23:29 Si conclude qui la primadel triangolare di Cuneo.che ha reagito con i giovani dopo l’iniziale 0-3 in cui gli Stati Uniti non hanno lasciato respiro agli azzurri con le giocate di DeFalco, Christenson, ed Anderson. Coach Fefè De Giorgi ha fatto ruotare tutti i suoi uomini trovando ottime ...

RadioItalia : .@Aka7evenreal è protagonista di Radio Italia Live Estate! ?? Dal #VOITankaVillage, conducono @ManolaMoslehi e Da… - matteosalvinimi : ?? #Credo illumina LIVE Roma, Milano e Lampedusa. Credo nell'Italia, credo negli italiani. Segui in diretta. - SJCKB0Y : RT @SJCKB0Y: per chi ancora non l’avesse capito: #PINKVENOM , in Italia ????, uscirà domani alle 6 di MATTINA. la consueta live prima del ril… - zazoomblog : LIVE – Italia-Usa 0-2 (23-25 22-25 12-14): amichevole 2022 volley maschile in DIRETTA - #Italia-Usa #(23-25 #22-25… - MorinelliTony : RT @LaRagione_eu: #KhabyLame, all'anagrafe Khabane Serigne Lame, è diventato cittadino italiano. Il re di TikTok, con oltre 148mln di follo… -