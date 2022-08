LIVE Italia-Usa 0-1 volley | amichevole in DIRETTA | 11-10 Equilibrio anche nel secondo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-21 Out il servizio di Kyle Russell. 18-21 Punto spettacolare di DeFalco, che va a segno con un gancio cielo. 18-20 Occhio di falco fa giustizia. E’ ottimo questo attacco di Yuri Romanò. 17-20 Non passa l’attacco di Bottolo. 17-19 Stringe troppo questo attacco in diagonale Bottolo. 17-18 Potentissima la schiacciata di Anderson che riporta avanti gli USA. 17-17 Christenson spedisce fuori questo servizio. 16-17 Perfetto il diagonale di Anderson. 16-16 Azzurri che rispondono con l’ottimo primo tempo di Roberto Russo. 15-16 Primo tempo a segno di David Smith. 15-15 Scappa via la battuta di DeFalco. 14-15 Gran palla di Christenson per Anderson. Ancora vantaggio USA. 14-14 DeFalco grazia gli azzurri che non avevano chiuso l’attacco con Romanò. 13-14 Matt Anderson praticamente senza muro trova il punto. 13-13 ...