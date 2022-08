LIVE Italia-Usa 0-0 volley | amichevole in DIRETTA | 16-15 Primo set punto a punto

(Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-21 In rete stavolta il servizio di DeFalco. 20-21 ACE di TJ DeFalco. Sorpasso USA. 20-20 Mani fuori vincente di DeFalco. Ancora parità. 20-19 MUROOO! Lavia disinnesca l’offensiva USA. 19-19 A segno l’attacco statunitense. 19-18 Lungo il servizio di Kyle Russell. 18-18 Stavolta è out l’attacco di Yuri Romanò. 18-17 Parallela vincente di Romanò,che torna avanti. 17-17 Difesa USA e attacco a segno di Jendryk. 17-16 Errore al servizio di Romanò. 17-15 Ottima pipe degli azzurri. 16-15 Muro fuori estatunitense. 21:10 Ci scusiamo, ma a causa di un problema tecnico gli aggiornamenti per il momento sono sospesi. 21:04 Terminati gli Inni Nazionali. Tra pochi secondi via al testtraed USA! 20:57 Quello ...

La prima sfida risale al 7 maggio 1986, andata dei quarti di Coppa, con l'Empoli che vinse 3 - 2 grazie alla reti di Zennaro, Cecconi e Della Monica e di Maldera e Battistini per i viola. L'...Dopo il trionfo della Roma dello scorso anno, l'undici allenato da Vincenzo Italiano proverà a tenere inil trofeo, nonostante l'urna dell'UEFA le abbia riservato uno degli avversari più ... LIVE Italia-Usa volley, amichevole in DIRETTA: gli azzurri provano gli schemi in vista del Mondiale