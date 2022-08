LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Italia in sordina al cavallo, Bartolini guida gli azzurri (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 Matteo Levantesi 13.133 agli anelli, fa meglio di Bartolini. Si punta su prove solide, con difficoltà non elevate, per la squadra. Lo stesso farà Yumin Abbadini. 17.49 L’esercizio di Nicola Bartolini è stato discreto, gli anelli non sono certo il suo attrezzo di riferimento. Il sardo porta a casa 12.833. Un punteggio un po’ sottotono in ottica all-around. 17.48 Ora l’Italia agli anelli. Apre Nicola Bartolini, poi Levantesi, Casali e Cingolani. 17.46 Si è conclusa la prima rotazione. Gran Bretagna al comando con 42.365 davanti a Germania (41.898) e Svizzera (41.865). Italia ultima con 39.265. 17.44 Spaziale 14.766 dell’ucraino Illia Kovtun alle parallele. 17.42 Superlativo 14.466 del britannico Jake Jarman al ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.51 Matteo Levantesi 13.133 agli anelli, fa meglio di. Si punta su prove solide, con difficoltà non elevate, per la squadra. Lo stesso farà Yumin Abbadini. 17.49 L’esercizio di Nicolaè stato discreto, gli anelli non sono certo il suo attrezzo di riferimento. Il sardo porta a casa 12.833. Un punteggio un po’ sottotono in ottica all-around. 17.48 Ora l’agli anelli. Apre Nicola, poi Levantesi, Casali e Cingolani. 17.46 Si è conclusa la prima rotazione. Gran Bretagna al comando con 42.365 davanti a Germania (41.898) e Svizzera (41.865).ultima con 39.265. 17.44 Spaziale 14.766 dell’ucraino Illia Kovtun alle parallele. 17.42 Superlativo 14.466 del britannico Jake Jarman al ...

