LIVE Ginnastica artistica, Europei 2022 in DIRETTA: Italia in pedana alle 17.00 (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.12 Ricordiamo che l’Italia è attesa in pedana alle ore 17.00 nella terza e ultima suddivisione. 13.10 Si è conclusa la prima suddivisione del turno di qualificazione. Israele è la miglior squadra con 238.094 punti davanti a Bulgaria (234.960), Irlanda (234.393) e Islanda (222.261). Il bulgaro David Huddleston conduce nel concorso generale individuale (79.864) davanti all’irlandese Dominick Cunningham (79.530) e all’israeliano Uri Zeidel (77.265). Al corpo libero stoccata dell’israeliano Artem Dolgopyat (14.266 per il Campione Olimpico). Al cavallo con maniglie primeggia il croato Filip Ude (14.433). Agli anelli nulla di eclatante (13.733 dell’irlandese Daniel Fox), bella prova del bulgaro David Huddleston alle parallele ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.12 Ricordiamo che l’è attesa inore 17.00 nella terza e ultima suddivisione. 13.10 Si è conclusa la prima suddivisione del turno di qualificazione. Israele è la miglior squadra con 238.094 punti davanti a Bulgaria (234.960), Irlanda (234.393) e Islanda (222.261). Il bulgaro David Huddleston conduce nel concorso generale individuale (79.864) davanti all’irlandese Dominick Cunningham (79.530) e all’israeliano Uri Zeidel (77.265). Al corpo libero stoccata dell’israeliano Artem Dolgopyat (14.266 per il Campione Olimpico). Al cavallo con maniglie primeggia il croato Filip Ude (14.433). Agli anelli nulla di eclatante (13.733 dell’irlandese Daniel Fox), bella prova del bulgaro David Huddlestonparle ...

