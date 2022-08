LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Tortu e Kaddari in finale nei 200! Tamberi supera 2.27! Arese quarto nei 1500 (Di giovedì 18 agosto 2022) uarto nei 1500CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI Europei (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica I RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 22.1: E’ festa tedesca! Klosterhalfen stacca Can e vince i 5000 con 14’50?47, secondo posto per la turca Can con 14’56?91, terzo posto per la britannica McColgan con 14’59?34, scende al settimo posto Battocletti con 15’10?90 22.00: Can e Klosterhalfen davanti, Battocletti è sesta a un giro e mezzo dalla fine 21.56: Secondo nullo per Iapichino, resta quinta 21.55: Can davanti, seconda McColghan, terza Klosterhalfen, quarta Battocletgti staccata 21.54: GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 2.27 AL PRIMO TENTATIVO E VA IKN. TESTA!!! 21.53: Se ne va Can, Battocletti è quarta 21.53: Battocletti terza quando mancano ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) uarto neiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDII RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 22.1: E’ festa tedesca! Klosterhalfen stacca Can e vince i 5000 con 14’50?47, secondo posto per la turca Can con 14’56?91, terzo posto per la britannica McColgan con 14’59?34, scende al settimo posto Battocletti con 15’10?90 22.00: Can e Klosterhalfen davanti, Battocletti è sesta a un giro e mezzo dalla fine 21.56: Secondo nullo per Iapichino, resta quinta 21.55: Can davanti, seconda McColghan, terza Klosterhalfen, quarta Battocletgti staccata 21.54: GIMBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! 2.27 AL PRIMO TENTATIVO E VA IKN. TESTA!!! 21.53: Se ne va Can, Battocletti è quarta 21.53: Battocletti terza quando mancano ...

