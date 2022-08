LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: tocca agli azzurri dei 400 ostacoli e Sveva Gerevini nel lancio del giavellotto dell’eptathlon (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDagliERE DI TUTTI GLI Europei (ROMA + MONACO) IL MEDagliERE DEGLI Europei DI Atletica 11:40 Terza ed ultima semifinale dei 400 h maschili. E’ il momento di Josè Bencosme. L’azzurro da corsia 4 sarà opposto a Muller (CZE), Preis (GER), Gucek (SLO), Bengstrom (SWE), Copello (TUR), Coroller (FRA), ed Angela (NED). 11:36 48.38 in sicurezza per Warholm. Il norvegese si aggiudica la seconda semifinale sul francese Vaillant. Watrin (BEL) e Bonvin (SUI) per ora i due ripescati con i tempi di 48.81 e 49.10. Nulla da fare per Mario Lambrughi , sesto con 49.50. Il brianzolo termina qui la sua avventura nei 400 h. 11:32 In corso le presentazioni degli ostacolisti. Intanto dalle qualificazioni del salto con l’asta ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDERE DI TUTTI GLI(ROMA + MONACO) IL MEDERE DEGLIDI11:40 Terza ed ultima semifinale dei 400 h maschili. E’ il momento di Josè Bencosme. L’azzurro da corsia 4 sarà opposto a Muller (CZE), Preis (GER), Gucek (SLO), Bengstrom (SWE), Copello (TUR), Coroller (FRA), ed Angela (NED). 11:36 48.38 in sicurezza per Warholm. Il norvegese si aggiudica la seconda semifinale sul francese Vaillant. Watrin (BEL) e Bonvin (SUI) per ora i due ripescati con i tempi di 48.81 e 49.10. Nulla da fare per Mario Lambrughi , sesto con 49.50. Il brianzolo termina qui la sua avventura nei 400 h. 11:32 In corso le presentazioni deglisti. Intanto dalle qualificazioni del salto con l’asta ...

