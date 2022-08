LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi cerca la magia, Larissa Iapichino mina vagante (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Campionati Europei di Atletica in programma all’Olympiastadion di Monaco. Sei i titoli in palio oggi: il salto in alto maschile, il lancio del martello maschile, il salto in lungo femminile, i 1500 maschili, i 5000 femminili e l’Eptathlon. E’ il giorno di Gianmarco Tamberi agli Europei di Atletica a Monaco. Il campione olimpico prova a riprendersi il titolo continentale all’OlympiaStadion in una gara che presenta qualche incognita. Il rivale numero uno è colui che gli ha strappato la medaglia di bronzo dal collo al Mondiale di Eugene, l’ucraino Protsenko. L’altro atleta da tenere sott’occhio sarà l’ucraino ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella quarta giornata dei Campionatidiin programma all’Olympiastadion di Monaco. Sei i titoli in palio oggi: il salto in alto maschile, il lancio del martello maschile, il salto in lungo femminile, i 1500 maschili, i 5000 femminili e l’Eptathlon. E’ il giorno diaglidia Monaco. Il campione olimpico prova a riprendersi il titolo continentale all’OlympiaStadion in una gara che presenta qualche incognita. Il rivale numero uno è colui che gli ha strappato la medaglia di bronzo dal collo al Mondiale di Eugene, l’ucraino Protsenko. L’altro atleta da tenere sott’occhio sarà l’ucraino ...

