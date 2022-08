LIVE Atletica | Europei 2022 in DIRETTA | Filippo Tortu incanta! E’ in finale nei 200! Tra poco Tamberi

(Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDII RISULTATI DELLE BATTERIE DEL MATTINO 20.48:OOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUU!!! VINCE LA SEMICION 20?29, BATTENDO ANCORA MITCHELL-BLAKE IN 20?34 20.45: C’èal via della terza e ultima semidei 200. Questi i protagonisti: Wykrota (Pol), Reais (Por), Zeze (Fra), Mitchell-Blake (Gbr),(Ita), Retamal (Esp), Burnet (Ned), Volko (Svk) 20.43: Sta per iniziare ladel martello maschile. Non ci sono azzurri al via. I protagonisti: Bigot (Fra), Miller (Gbr), Frantzeskakis (Gre), Halasz (Hun), Nowicki ...

Eurosport_IT : Posticipato l'inizio delle gare di Tamberi e Tortu causa pioggia ??? #ItaliaTeam | #Munich2022 | #ec2022 |… - RaiNews : Sono riprese con quindici minuti di ritardo le gare all'Olympiastadion. Gli atleti del salto in alto si stanno risc… - V_Ani6 : RT @Eurosport_IT: Posticipato l'inizio delle gare di Tamberi e Tortu causa pioggia ??? #ItaliaTeam | #Munich2022 | #ec2022 | #Atletica | #T… - elimir73 : RT @Eurosport_IT: Posticipato l'inizio delle gare di Tamberi e Tortu causa pioggia ??? #ItaliaTeam | #Munich2022 | #ec2022 | #Atletica | #T… - TODINIR : RT @Eurosport_IT: Posticipato l'inizio delle gare di Tamberi e Tortu causa pioggia ??? #ItaliaTeam | #Munich2022 | #ec2022 | #Atletica | #T… -

OA Sport

9:11 Termina il primo giro di lanci con la tedesca Annika Marie Fuchs, settima con 53.76. 9:10 Si pone davanti la greca Elina Tzengko, 57.20 per lei.L'evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai, in diretta streaming su Rai Play, in DIRETTAscritta su OA Sport. PROGRAMMA EUROPEI2022: ITALIANI IN GARA OGGI GIOVEDÌ 18 ... LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Desalu appeso ad un filo, tra poco Tortu e Tamberi (in aggiornamento) Gare momentaneamente sospese nella quarta serata degli Europei a causa della pioggia. In pedana il campione olimpico dell'alto, insieme a Fassinotti. Finali anche per Iapichino, Bat ...ATLETICA - Segui la diretta della finale di salto in alto degli Europei di Monaco di Baviera. Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti in gara per l'Italia.