LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Desalu e Pettorossi raggiungono Tortu nelle semifinali dei 200 metri (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI Europei (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Atletica 12:56 In corso solamente il gruppo B del lancio del giavellotto dell’eptathlon. La belga Thiam continua nel suo assolo verso la medaglia d’oro. Batterie dei 200 metri femminili che cominceranno alle 13.05. A tra poco! 12:52 Tempi di ripescaggio che premiano il polacco Wykrota (20.81), il danese Hansen (20.81), ed il finlandese Purola (20.77). Saranno dunque tre gli azzurri nelle semifinali dei 200 metri. A Filippo Tortu si sono meritatamente aggiunti Fausto Desalu e Diego Aldo Pettorossi. 12:49 Ed è semifinale anche per Diego Aldo ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DI TUTTI GLI(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDI12:56 In corso solamente il gruppo B del lancio del giavellotto dell’eptathlon. La belga Thiam continua nel suo assolo verso la medaglia d’oro. Batterie dei 200femminili che cominceranno alle 13.05. A tra poco! 12:52 Tempi di ripescaggio che premiano il polacco Wykrota (20.81), il danese Hansen (20.81), ed il finlandese Purola (20.77). Saranno dunque tre gli azzurridei 200. A Filipposi sono meritatamente aggiunti Faustoe Diego Aldo. 12:49 Ed è semifinale anche per Diego Aldo ...

