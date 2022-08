Litiga col vicino per il parcheggio condominiale e quasi lo investe: 76enne arrestato per tentato omicidio (Di giovedì 18 agosto 2022) Canonica d’Adda. Un banale lite tra vicini per un parcheggio condominiale martedì mattina si è conclusa con l’arresto per tentato omicidio di un 76enne. Mancavano pochi minuti alle 10 quando S. C., dopo alcune commissioni, a bordo del suo suv è tornato a casa al civico 2A di via Sant’Anna, una strada stretta non lontana dal fiume Adda. Subito ha notato che un vicino, un uomo di 36 anni, aveva occupato con la sua vettura un posto auto sul piccolo piazzale antistante il condominio, che sarebbe stato assegnato all’anziano. Il 76enne è andato su tutte le furie. Prima è sceso dal mezzo e ha aggredito verbalmente l’uomo, intimandogli di spostare l’auto. Poi, di fronte al suo rifiuto, è risalito a bordo e ha ingranato la marcia. Il suv ha urtato il vicino, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 agosto 2022) Canonica d’Adda. Un banale lite tra vicini per unmartedì mattina si è conclusa con l’arresto perdi un. Mancavano pochi minuti alle 10 quando S. C., dopo alcune commissioni, a bordo del suo suv è tornato a casa al civico 2A di via Sant’Anna, una strada stretta non lontana dal fiume Adda. Subito ha notato che un, un uomo di 36 anni, aveva occupato con la sua vettura un posto auto sul piccolo piazzale antistante il condominio, che sarebbe stato assegnato all’anziano. Ilè andato su tutte le furie. Prima è sceso dal mezzo e ha aggredito verbalmente l’uomo, intimandogli di spostare l’auto. Poi, di fronte al suo rifiuto, è risalito a bordo e ha ingranato la marcia. Il suv ha urtato il, ...

