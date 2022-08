(Di giovedì 18 agosto 2022) AGI - È stato circoscritto il vastodivampato mercoledì sera a, alimentato dallo Scirocco che fortunatamente ha spinto verso il mare le fiamme. Restano alcuni focolai su cui si continua a operare, spiega la Protezione civile regionale, che propende per la pista dolosa, con l'individuazione di almeno due punti di innesco. "Se qualcuno sa parli, perché questo scempio è una ferita per tutta l'isola", è l'appello del Comune. Il rogo ha costretto alla fuga in mare di decine di persone con l'evacuazione delle abitazioni di turisti eccellenti, come quelle di storici frequentatori della Perla nera del Mediterraneo quali Giorgio Armani in contrada Gadir. Proseguono le operazioni di spegnimento dell'#di vegetazione sull'isola di #. Attivo un fronte di fiamma a Cala Gottone. Sul posto ...

Agenzia_Ansa : Le linee ferroviarie da e per London Bridge a Londra sono state interrotte e diversi edifici sono stati evacuati do… - Agenzia_Ansa : Un incendio è divampato a Pantelleria. Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione e mettendo in pericolo dive… - RaiNews : L'isola di Pantelleria è sotto attacco di un incendio di vaste dimensioni che minaccia anche alcune abitazioni, tra… - sulsitodisimone : L'incendio che ha devastato Pantelleria è doloso - lordvoldemort70 : RT @ultimenotizie: #Pantelleria brucia. Un vasto incendio boschivo sta infatti interessando la zona della borgata Gadir mentre un altro è d… -

Il sospetto èl'sia doloso. FUGA NELLA NOTTE - Tra chi è dovuto fuggire ci sono anche l'ex campione del mondo Marco Tardelli, la compagna Myrta Merlino e Giorgio Armani. Il Corriere ...Pantelleria brucia. Dopo il vastodivampato ieri sera sull'isolaha devastato un'ampia zona dell'isola, ci sono ancora focolai nella zona di Gadir, da dove è partito il primo dei due incendi, ma non interessano abitazioni,...Sull’isola ci sono pochi uomini e mezzi per fronteggiare le fiamme e i mezzi aerei di notte non possono alzarsi in volo. Ascolta la versione audio… Leggi ...Lo conferma all'AGI il capo della Protezione civile siciliana: il rigo è stato "appiccato in più punti contemporaneamente, e nel tardo pomeriggio, quando con l'avvicinarsi del buio i canadair non poss ...