(Di giovedì 18 agosto 2022) Ècontenuto con interventi da terra, durante la notte, l'divampato mercoledì sera anelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale. Sull’isola, 110 chilometri a sud ovest della Sicilia, le fiamme hanno divorato almeno 30 ettari di vegetazione – secondo le prime stime – tra cui diversi vigneti e messo in pericolo alcune abitazioni. Non ci sono stati morti e al momento nessuna persona sembra essere stata ferita. I turisti sono fuggiti dae molte persone sono state evacuate dalle proprie case. Tra le ville sgomberate anche quella del claciatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani. Sbarcati alle prime luci dell'alba i mezzi di rinforzo dei vigili del fuoco partiti ieri sera per l'isola, in supporto ai pompieri e agli uomini del corpo forestale. Per spegnere gli ultimi ...

myrtamerlino : Dopo un'estate torrida e piena di #incendi questa sera anche la mia amata #Pantelleria brucia. Un incendio doloso… - vigilidelfuoco : ?? #Pantelleria (TP), un vasto #incendio boschivo sta interessando la zona della borgata Gadir, le squadre dei… - Agenzia_Ansa : L'incendio a #Pantelleria è stato domato, arrivati i rinforzi del Vigili del fuoco. L'origine sarebbe dolosa. #ANSA - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La Procura di Marsala ha aperto un'inchiesta sull'incendio che ha devastato ettari di vegetazione a #Pantelleria. Ancora… - AGTW_it : Incendio Pantelleria, protezione civile al lavoro: 'Possibile ripresa dei focolai' La paura è che vento e temperat… -

La Procura di Marsala ha aperto un'inchiesta per fare luce sulle cause del vastoche ha devastato l'isola di. La situazione sembra rientrata, anche se l'allarme non è completamente cessato, come rende noto il dirigente regionale della Protezione Civile, ..., aperta un'inchiesta: vip in salvo sullo yacht di ArmaniGiorgio Armani sta bene e la villa di Pantelleria è salva, solo qualche palma al confine della casa è stata toccata dal maxi rogo divampato ieri nell'isola. Lo racconta una collaboratrice dello stilis ...PANTELLERIA - Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore, ha raccontato la brutta avventura vissuta ieri a Pantelleria a causa dell'incendio divampato ...