Liguria, l’elicottero che effettua i soccorsi del 118 vola di notte ma dopo il tramonto non può atterrare al San Martino (Di giovedì 18 agosto 2022) Da inizio luglio il servizio per i trasporti urgenti, gestito dai privati di Airgreen, funziona sulle 24 ore in tutta la Liguria. La piazzola dell’ospedale ha però l’autorizzazione solo di giorno e i malati vengono portati prima all’aeroporto Colombo Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 18 agosto 2022) Da inizio luglio il servizio per i trasporti urgenti, gestito dai privati di Airgreen, funziona sulle 24 ore in tutta la. La piazzola dell’ospedale ha però l’autorizzazione solo di giorno e i malati vengono portati prima all’aeroporto Colombo

rep_genova : Liguria, cade per venti metri in un canalone, soccorso con l'elicottero [aggiornamento delle 17:17] - AnsaLiguria : Escursionisti bloccati in canyon dell'Imperiese. Recuperati con l'elicottero #ANSA -