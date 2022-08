Liguria, il Levante flagellato dal maltempo: trombe d'aria, grandinate, allagamenti e alberi caduti. Diversi feriti lievi nel Tigullio, 20 sfollati in Fontanabuona. Ripresa la circolazione dei treni sulla linea Genova-La Spezia (Di giovedì 18 agosto 2022) Case scoperchiate: almeno 20 persone evacuate a Cogorno e Lavagna. Danni anche nello Spezzino: alberi abbattuti, tralicci spezzati. ?Tromba d'aria nell'area archeologica di Luni, scoperchiato il tetto della torre di Sarzanello. ?La sala operativa della protezione civile regionale è in presidio permanente da ieri sera e in contatto costante con i territori per il monitoraggio continuo della situazione Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 18 agosto 2022) Case scoperchiate: almeno 20 persone evacuate a Cogorno e Lavagna. Danni anche nello Spezzino:abbattuti, tralicci spezzati. ?Tromba d'nell'area archeologica di Luni, scoperchiato il tetto della torre di Sarzanello. ?La sala operativa della protezione civile regionale è in presidio permanente da ieri sera e in contatto costante con i territori per il monitoraggio continuo della situazione

