L’ex sindaco Amatrice presenta piano prevenzione sismico europeo | ’17 Stati a rischio’

(Adnkronos) – "Gran parte dell'Europa è una potenziale Amatrice. Intervenire in tempo non è solo doveroso ma anche giusto, perché la nostra tragedia non sia di altri". Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice e oggi responsabile nazionale del dipartimento eventi emergenziali e protezione civile Lega, presenta così, in anteprima all'Adnkronos, il piano di prevenzione sismico europeo che illustrerà oggi pomeriggio nella sala area del gusto ad Amatrice. "A dimostrazione del fatto che il rischio sismico sia una criticità europea ancora troppo sottovalutata – spiega – basti pensare che dei 27 Stati membri della Ue il 62,9%, cioè ben 17, presentano aree esposte a rischio

