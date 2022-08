L' ex grillina Ruocco umiliata | Ma questa | la frase sfuggita a microfoni aperti su La7 | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 agosto 2022) Volano stracci tra Carladi Impegno Civico e Andrea Ruggieri di Forza Italia, ospiti di Andrea Pennacchioli a Omnibus su La7. "Vorrei ricordare all'onorevoleche dire che se uno definisce truffaldine molte richieste del reddito di cittadinanza allora dà del truffatore agli italiani è un tentativo penoso che non le riesce neanche bene". L'azzurro ha spiegato che "il Rdc ha un difetto gigantesco: incentiva chi non vuole lavorare a non farlo. Ma un under 35 che non ha famiglia, non ha nessuna situazione di difficoltà incolmabile, cosa deve fare col Rdc? Perché non può andare a lavorare?". "Bello vedere un esponente di FI che si fa paladino della legalità - ha risposto allora la-. Vedere un giovane che deve arrivare a 35 anni per iniziare ad affacciarsi al mondo del lavoro...". "Lei non sa di che parla, ...