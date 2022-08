“Letta incapace”, Rosato umilia il segretario dem: “Il problema sei tu, non la legge elettorale” (Di giovedì 18 agosto 2022) Maledetto Rosatellum, la peggiore legge elettorale di sempre, “va cambiata”. Twittava così Enrico Letta a più riprese. Un’avversione verso il sistema con cui si voterà il prossimo 25 settembre che il segretario del Pd ha spesso manifestato, riproposta ora per giustificare ( o mascherare) le “esclusioni dolorose” (“E’ stato come togliermi un dente del giudizio”) di molti parlamentari e l’ormai probabile insuccesso alle urne. La legge elettorale così chiamata dal “papà” che l’ha delineata, Ettore Rosato di Italia Viva viene spesso usata come scusa per “l’obbligo” di creare coalizioni. Il papà del Rosatellum contro Letta Chi meglio del padre del Rosatellum può spiegare pregi e difetti di questa legge elettorale e come ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 agosto 2022) Maledetto Rosatellum, la peggioredi sempre, “va cambiata”. Twittava così Enricoa più riprese. Un’avversione verso il sistema con cui si voterà il prossimo 25 settembre che ildel Pd ha spesso manifestato, riproposta ora per giustificare ( o mascherare) le “esclusioni dolorose” (“E’ stato come togliermi un dente del giudizio”) di molti parlamentari e l’ormai probabile insuccesso alle urne. Lacosì chiamata dal “papà” che l’ha delineata, Ettoredi Italia Viva viene spesso usata come scusa per “l’obbligo” di creare coalizioni. Il papà del Rosatellum controChi meglio del padre del Rosatellum può spiegare pregi e difetti di questae come ...

borghi_claudio : Letta, cucù, hai un incapace in più. #Cottarelli - SecolodItalia1 : “Letta incapace”, Rosato umilia il segretario dem: “Il problema sei tu, non la legge elettorale”… - SHIN_Fafnhir : @ItaliaVivaRoma1 @Ettore_Rosato Questa legge non è incostituzionale solo perché la corte costituzionale è corrotta.… - Europeo91785337 : @GiancarloPoli7 Poi ad escludere m5s Conte dalla coalizione è stato quel bugiardo incapace di letta che non espun… - Europeo91785337 : @La_manina__ Prenditela con letta che continui a difendere nonostante il disastro più catastrofico della Storia Rep… -