Leila Slimani | «Racconto tre generazioni tra Marocco | Francia e New York» L’intervista esclusiva di Amica

monalisait1 : @MaxTaillebois Barbara Kingsolver, Toni Morrison, Shilpi Somaya Gowda, Leila Slimani, Delphine de Vigan, Chimamanda… -

Il Foglio

, nata a Rabat nel 1981, dal 1999 vive a Parigi. Sposata con un banchiere parigino, ha due figli. È stata nominata da Emmanuel Macron ambasciatrice per la francofonia nel mondo (foto ...Letture di, Elizabeth Day, Lucrezia Lerro. A seguire concerto di Paolo Fresu & Dino Rubino. Saluti istituzionali di Alberto Lolli. Su ciò che potremmo essere. Nei miei quarantacinque ... “Un romanzo non cambia la storia, ma i suoi lettori sì”. Parla Leila Slimani Leila Slimani e il nuovo libro "E noi balliamo". Intervista alla scrittrice nata a Rabat e dal 1999 a Parigi, vincitrice del premio Goncourt ...When Myriam decides to return to work as a lawyer after having children, she and her husband look for the perfect nanny for their son and daughter. They never dreamed they would find Louise: a quiet, ...