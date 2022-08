L’azzurro lascia il Napoli? L’agente non lascia dubbi: “Vuole giocare di più” (Di giovedì 18 agosto 2022) L’agente di Diego Demme, Marco Busiello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”. Diego Demme Ecco le parole di Busiello: A proposito di mercato, tante cose potrebbero cambiare e il Napoli ha fatto tante operazioni, Demme è ancora al centro del progetto Napoli? “Da quello che sappiamo noi, sì. Vero è che Diego cerca il suo spazio, quindi vorrebbe giocare di più. Se la situazione dovesse essere simile a quella dello scorso anno, il Napoli potrebbe non essere la squadra giusta per Diego e faremo delle valutazioni”. Demme ha espresso la volontà di lasciare Napoli? “Il calciatore si trova benissimo a ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 18 agosto 2022)di Diego Demme, Marco Busiello, ha rito alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso del programma “Radio Goal”. Diego Demme Ecco le parole di Busiello: A proposito di mercato, tante cose potrebbero cambiare e ilha fatto tante operazioni, Demme è ancora al centro del progetto? “Da quello che sappiamo noi, sì. Vero è che Diego cerca il suo spazio, quindi vorrebbedi più. Se la situazione dovesse essere simile a quella dello scorso anno, ilpotrebbe non essere la squadra giusta per Diego e faremo delle valutazioni”. Demme ha espresso la volontà dire? “Il calciatore si trova benissimo a ...

peppeiannicelli : #MarcellJacobs vince, ma per alcuni non convince. Perché questo campione è circondato da critiche e sospetti? Leggi… - Parlamenteide : 'azzurro' si mette la mano aperta sul petto quando pronuncia il nome del suo partito. E stavolta il montaggio del v… - gfrancopezz : RT @ilDeriu: Non sarà del match Gigi Datome, a riposo precauzionale per un leggero affaticamento. Lascia il raduno Azzurro, per impegni c… - fabiocavagnera : Peppe Poeta lascia Italbasket per avviare la sua carriera da assistente in Olimpia Milano. L’ex play di Cremona tor… - OlimpiaMiNews : Peppe Poeta lascia Italbasket per avviare la sua carriera da assistente in Olimpia Milano. L’ex play di Cremona tor… -

Anniversario. Riscoprire William Hudson, l'inglese della pampa Scriverà in Hampshire Days: "Il cielo azzurro, la terra buona al ... "Il cielo azzurro, la terra buona al di sotto, l'erba, gli ... ottantunenne, Hudson lascia quasi tutto quello che possiede alla Royal ... Addio a Ghedini, l'amico e avvocato di Berlusconi ... "Un dolore grande la scomparsa di Ghedini che lascia tutti noi ... Un decennio prima, l'esordio in politica nel Fronte della gioventù ... Nelle fila del partito azzurro, Ghedini è stato eletto nel 2001 ... Spazio Napoli Scriverà in Hampshire Days: "Il cielo, la terra buona al ... "Il cielo, la terra buona al di sotto,'erba, gli ... ottantunenne, Hudsonquasi tutto quello che possiede alla Royal ...... "Un dolore grande la scomparsa di Ghedini chetutti noi ... Un decennio prima,'esordio in politica nel Fronte della gioventù ... Nelle fila del partito, Ghedini è stato eletto nel 2001 ... L’azzurro lascia il Napoli L’agente non lascia dubbi: “Vuole giocare di più”