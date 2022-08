Lavoro e pensioni: le novità introdotte dal decreto Aiuti bis (Di giovedì 18 agosto 2022) Taglio contributivo sugli stipendi dei dipendenti da luglio a dicembre 2022, rivalutazione delle pensioni, estensione del bonus 200 euro ad alte categorie di lavoratori e incremento della soglia di esenzione dei fringe benefit. Queste le principali novità sul fronte Lavoro e pensioni introdotte dal dl Aiuti bis, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 9 agosto. Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022 – Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il decreto Aiuti bis prevede due tipologie di interventi. Il primo è l’anticipo del conguaglio di 0,2 punti percentuali per il ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 agosto 2022) Taglio contributivo sugli stipendi dei dipendenti da luglio a dicembre 2022, rivalutazione delle, estensione del bonus 200 euro ad alte categorie di lavoratori e incremento della soglia di esenzione dei fringe benefit. Queste le principalisul frontedal dlbis, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 9 agosto. Anticipo della rivalutazione delleall’ultimo trimestre 2022 – Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazionistiche, in via eccezionale ilbis prevede due tipologie di interventi. Il primo è l’anticipo del conguaglio di 0,2 punti percentuali per il ...

