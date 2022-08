Latina, ragazza di 26 anni muore in discoteca dopo un arresto cardiaco: disposta l’autopsia (Di giovedì 18 agosto 2022) È morta in discoteca: una ragazza di 26 anni, originaria di Aprilia, si trovava in un locale di Latina quando, verso l’1.30, ha avuto un malore ed è deceduta. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato niente da fare. La 26enne era madre di due bambini di 3 e di 5 anni e lavorava in una colonia per bimbi. Secondo le prime ricostruzioni, soffriva di problemi cardiaci. Il personale di sicurezza del noto disco-pub “El Paso” ha provato a soccorrerla in attesa dei medici con l’aiuto di un defibrillatore, ma senza successo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, mentre la Procura ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso che inizialmente sono state attribuite ad un arresto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) È morta in: unadi 26, originaria di Aprilia, si trovava in un locale diquando, verso l’1.30, ha avuto un malore ed è deceduta. Sul posto sono giunti i carabinieri e i sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato niente da fare. La 26enne era madre di due bambini di 3 e di 5e lavorava in una colonia per bimbi. Secondo le prime ricostruzioni, soffriva di problemi cardiaci. Il personale di sicurezza del noto disco-pub “El Paso” ha provato a soccorrerla in attesa dei medici con l’aiuto di un defibrillatore, ma senza successo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, mentre la Procura ha dispostoper accertare le cause del decesso che inizialmente sono state attribuite ad un...

