Latina, muore dopo un malore in discoteca. Francesca Testana aveva 26 anni. La sorella: «Era appena guarita dal Covid» (Di giovedì 18 agosto 2022) Tragedia nella notte a Latina. Una ragazza di ventisei anni, Francesca Testana, residente ad Aprilia, è morta intorno all'1.30 mentre si trovava nella discoteca El Paso di via Missiroli.... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 18 agosto 2022) Tragedia nella notte a. Una ragazza di ventisei, residente ad Aprilia, è morta intorno all'1.30 mentre si trovava nellaEl Paso di via Missiroli....

paolo_versa : Malore in discoteca: 26enne muore per arresto cardiaco. Era mamma di due bambini - Nanoalto : Latina, ragazza muore dopo un malore in discoteca: era mamma di due bambini - TgLa7 : La donna, madre di due figli, è deceduta per un arresto cardiaco - francobus100 : Latina, muore a 26 anni colta da malore in discoteca. La sorella: «Era appena guarita dal Covid. Ballava sul palco,… - IANMILIN : Latina, muore a 26 anni colta da malore in discoteca. La sorella: «Era appena guarita dal Covid. Ballava sul palco,… -